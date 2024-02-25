У владельцев iPhone 15 обнаружена нестабильная работа Bluetooth со сбоями подключения к авто, наушникам и часам. Проблема появилась после обновления ПО.

Как сообщает портал MacRumors, некоторые пользователи iPhone 15 жалуются на нестабильную работу Bluetooth-соединения с другими устройствами, такими как автомобили, наушники, умные часы. Сбои проявляются в виде случайных разрывов связи и потери соединения.



Проблема появилась после обновления до iOS 17. Пользователи жалуются, что во время звонков по громкой связи через несколько секунд пропадает звук из-за потери Bluetooth-подключения. Также возникают трудности при подключении к популярным моделям наушников, таким как AirPods Max и Beats Studio Buds.



Причины сбоев в работе Bluetooth пока не установлены. Ожидается, что Apple выпустит обновления для исправления проблемы.