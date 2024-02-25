Запуск стартапа по небесному контролю за жизнью людей с помощью спутников. Уникальный сервис обещает дополнительную защиту и оперативное реагирование на ЧС ценой возможных рисков для приватности.

© Kandinsky 3.0

24 февраля стало известно о запуске стартапа, который планирует использовать спутники для наблюдения и контроля различных аспектов жизни людей. Сервис обещает дополнительную защиту и комфорт, позволяя отслеживать местоположение человека, его здоровье и окружающую среду.



Идея вызвала интерес со стороны потенциальных пользователей и экспертов. Основатели утверждают, что технология поможет оперативно реагировать на ЧС и оказывать помощь. Однако есть опасения по поводу приватности данных.



Несмотря на возможные дебаты, проект уже привлек внимание инвесторов. В ближайшее время планируется запуск пилотного тестирования системы.