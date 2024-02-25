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ZANTI
Запуск нового стартапа по контролю за жизнью людей со спутников
Запуск стартапа по небесному контролю за жизнью людей с помощью спутников. Уникальный сервис обещает дополнительную защиту и оперативное реагирование на ЧС ценой возможных рисков для приватности.

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© Kandinsky 3.0

24 февраля стало известно о запуске стартапа, который планирует использовать спутники для наблюдения и контроля различных аспектов жизни людей. Сервис обещает дополнительную защиту и комфорт, позволяя отслеживать местоположение человека, его здоровье и окружающую среду. 

Идея вызвала интерес со стороны потенциальных пользователей и экспертов. Основатели утверждают, что технология поможет оперативно реагировать на ЧС и оказывать помощь. Однако есть опасения по поводу приватности данных.

Несмотря на возможные дебаты, проект уже привлек внимание инвесторов. В ближайшее время планируется запуск пилотного тестирования системы.

#технологии #искусственный интеллект #безопасность #инновации #здоровье #спутники #стартап #окружающая среда #контроль #наблюдение
Источник: c-sport.info
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