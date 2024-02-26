Squanch Games анонсировала выпуск комедийного шутера High On Life на физических носителях для PS5 и Xbox Series X с ограниченным тиражом.

Студия Squanch Games анонсировала выпуск комедийного шутера High On Life на физических носителях для PlayStation 5 и Xbox Series X. Изданием займётся компания Limited Run Games, тираж будет ограничен.



Предзаказ коробочных версий откроется 27 февраля на сайте издателя и продлится по 31 марта. В комплекте будут базовая игра и дополнение High On Knife.

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Напомним, релиз High On Life состоялся в декабре 2022 года на Xbox и ПК. Спустя полгода шутер вышел на PlayStation. И на всех платформах игра получила высокие оценки игроков.