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Squanch Games анонсировала дисковые версии шутера High On Life
Squanch Games анонсировала выпуск комедийного шутера High On Life на физических носителях для PS5 и Xbox Series X с ограниченным тиражом.

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Студия Squanch Games анонсировала выпуск комедийного шутера High On Life на физических носителях для PlayStation 5 и Xbox Series X. Изданием займётся компания Limited Run Games, тираж будет ограничен.

Предзаказ коробочных версий откроется 27 февраля на сайте издателя и продлится по 31 марта. В комплекте будут базовая игра и дополнение High On Knife.

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Напомним, релиз High On Life состоялся в декабре 2022 года на Xbox и ПК. Спустя полгода шутер вышел на PlayStation. И на всех платформах игра получила высокие оценки игроков.

#xbox series x #ps5 #шутер #релиз #новые игры #high on life #squanch games
Источник: gamemag.ru
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