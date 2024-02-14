Пользователи жалуются на дискомфорт при использовании новых очков дополненной реальности Apple Vision Pro, что приводит к всплеску поисковых запросов о возврате этого дорогого устройства.

Спустя менее двух недель после выхода гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, стоимостью около $4000, данные Google Trends показывают резкий рост поисковых запросов, связанных с возвратом этого устройства.



Среди наиболее популярных запросов - "возврат Apple Vision Pro", "правила возврата Apple Vision Pro", "правила возврата Apple" и "правила возврата Vision Pro".



В последние дни некоторые пользователи объяснили, почему они вернули свои Vision Pro. Основными причинами стали дискомфорт при ношении, усталость глаз, а также недостаточное количество полезных приложений.



Некоторые отмечают, что это устройство - "устройство будущего", но текущие компромиссы в плане комфорта не оправдывают его высокую цену. Другие советуют подождать следующего поколения.



По оценкам, за первые недели продаж Apple продала около 200 000 гарнитур дополненной реальности Vision Pro. Сколько из них в итоге будет возвращено - покажет время.