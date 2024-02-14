Некоторые пользователи iPhone жалуются на странные звуки при прокрутке Facebook*. Как выяснилось, это ошибка, которую компания уже исправляет.

© Solen Feyissa

Некоторые пользователи iPhone сообщили о странном чирикающем звуке при прокрутке ленты Facebook* в мобильном приложении. Как выяснилось, это была техническая ошибка, и Facebook* уже работает над её устранением.

"Слышите чириканье при прокрутке вашей ленты Facebook* на вашем iPhone? Это не вы, это мы! И это досадная техническая ошибка, в процессе исправления которой мы находимся", - написал в Twitter директор по коммуникациям Meta* Энди Стоун.



Пока неизвестно, что именно вызвало эту проблему. Но пользователи могут временно отключить звуки в настройках, чтобы избавиться от раздражающего чириканья.



Хотя эта ошибка доставляет неудобства, она кажется относительно безобидной на фоне других недавних сбоев в работе Facebook*. В прошлом году обновление приложения случайно отправляло запросы в друзья людям, чьи профили просматривались, создавая неловкие ситуации. А в этом году из-за ошибки в программном обеспечении Facebook* стал чаще рекомендовать пользователям дезинформацию.

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