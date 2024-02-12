Илон Маск заявил о планах прекратить использование личного номера телефона и полагаться только на X для связи.

© Alexander Shatov

Технический предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своём намерении прекратить использование личного мобильного телефонного номера. Вместо этого для связи он планирует полагаться исключительно на социальные сети.



"Через несколько месяцев я отключу свой телефонный номер и буду использовать X только для текстовых сообщений и аудио/видео звонков", - написал Маск в своём аккаунте в X.



Ранее Маск активно рекламировал новую функцию видеозвонков в X, отметив её удобство и доступность.