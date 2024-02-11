Honor показала первые фото своего смартфона-раскладушки Magic Flip. Устройство получит двойную основную камеру, два аккумулятора общей емкостью 4500 мАч и, возможно, гибкий экран.

Компания Honor готовится представить свой первый смартфон-раскладушку в форм-факторе книжки. В сети появилось первое изображение устройства, демонстрирующее его заднюю панель с двумя круглыми модулями камер, напоминающими флагманские смартфоны Honor последних лет.



Пока неизвестно, будет ли у смартфона внешний дисплей и где именно он может располагаться. Также производитель может отказаться от дополнительного экрана, чтобы снизить стоимость устройства.



Известны лишь некоторые технические характеристики. Смартфон получит два аккумулятора - емкостью 2420 мАч и 1980 мАч, что в сумме составляет 4500 мАч. Больше подробностей пока нет.



Отметим, что Honor Magic V2 считается самым тонким смартфоном-раскладушкой на данный момент, поэтому новinka имеет все шансы повторить успех предшественника, но уже среди подобных устройств.



По данным инсайдеров, анонс смартфона состоится после празднования Китайского Нового года, который пройдет с 10 по 17 февраля.