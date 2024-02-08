Apple побила рекорд - 2,2 млрд активных iPhone, iPad и Mac по всему миру.

© Xiong YanНа последнем собрании акционеров Apple генеральный директор Тим Кук объявил, что общее количество активных устройств Apple в мире превысило 2,2 миллиарда. Это на 10% больше, чем было в феврале прошлого года.



Для сравнения, по оценкам экспертов, количество детей в мире составляет около 2 миллиардов. Таким образом, айфонов, айпадов и маков сейчас больше, чем детей на планете!



Успеху Apple поспособствовал выход нового продукта - VR-очков для виртуальной реальности Apple Vision Pro. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы компания будет активно развивать технологии искусственного интеллекта.



В частности, как сообщается, Apple работает над собственной AI-системой под названием Apple GPT. Возможно, элементы ИИ будут интегрированы в следующую версию iOS. Однако пока руководство компании воздерживается от комментариев на эту тему.



Несмотря на успехи в области аппаратного обеспечения, Apple продолжит инвестировать значительные средства в разработку передовых технологий, включая ИИ. Уже в этом году компания пообещала поделиться подробностями своих разработок в этой сфере.