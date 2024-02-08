Утекли характеристики нового флагманского смартфона Asus Zenfone 11 Ultra: экран 144 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 3, камера 50 Мп, аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.

Недавно появилась информация о новом смартфоне Asus Zenfone 11 Ultra от внутренних источников компании. Согласно утечке, смартфон будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. За производительность будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ и флэш-памятью UFS4.0 до 512 ГБ.



Емкость аккумулятора составит 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт по проводу и 15 Вт беспроводной. Камера оснащена основным датчиком Sony IMX890 на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольным модулем на 12 Мп, телеобъективом с 3-кратным увеличением на 32 Мп. Фронтальная камера - 32 Мп.



Дизайн смартфона включает плоский экран с узкими рамками и сквозным отверстием для фронтальной камеры, квадратный модуль основной камеры. Имеются стереодинамики, разъем 3,5 мм для наушников. Цвета корпуса: черный, синий, серый, зеленый и бежевый. Дата анонса пока неизвестна.