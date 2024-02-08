Компания Minisforum представила свой первый 14-дюймовый планшет на базе процессора AMD Ryzen 7 8840U с дисплеем 2K и частотой обновления 165 Гц.

Компания Minisforum представила свой первый планшет V3. Это также первый в мире анонсированный планшет с новыми APU Ryzen 8000. В основе нового продукта лежит процессор Ryzen 7 8840U. Благодаря ему, на планшете можно запускать многие современные игры.



Планшет получился довольно большим. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и соотношением сторон 16:10. Частота обновления составляет 165 Гц. Поддерживается стилус, а рамки вокруг экрана довольно узкие, как для планшета.



На планшете установлены 5 Мп камера, аккумулятор на 50,82 Вт·ч, четыре динамика. Minisforum V3 получит до 32 Гб оперативной памяти, до 2 Тб хранилища, два порта USB4, слот для карт памяти, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также активную систему охлаждения. Корпус планшета выполнен из магниевого сплава, а вес составляет 946 г. Имеется аксессуар в виде клавиатуры.



Информация о цене пока не раскрывается. В марте производитель проведет еще одну презентацию, где, вероятно, озвучит эти данные.