DirectML теперь поддерживает аппаратные блоки NPU для ИИ в процессорах Intel, начиная с Meteor Lake. Это первый шаг к использованию таких блоков в ПК под управлением Windows.

© IntelКомпания Microsoft анонсировала поддержку процессоров Intel Core Ultra в Developer Preview версии графического API DirectML. DirectML используется для ускорения машинного обучения с помощью графических процессоров.



Процессоры Intel Core Ultra, выпущенные в 2022 году, содержат встроенные нейронные сопроцессоры (NPU). Поддержка этих чипов в DirectML открывает потенциал использования аппаратного ускорения для задач машинного обучения в приложениях Windows.



Пока поддерживается ограниченный набор моделей из-за проблем со стабильностью и точностью, как заявляет Microsoft. Однако компания планирует расширять список поддерживаемых функций в будущих обновлениях Windows и ПО.



Это первый шаг в использовании встроенных NPU в процессорах Intel для потребительских задач. Наличие специализированных чипов для ИИ должно дать преимущество в производительности по сравнению с решениями без аппаратного ускорения.