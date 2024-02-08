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ZANTI
В DirectML добавли поддержку процессоров Intel Core Ultra
DirectML теперь поддерживает аппаратные блоки NPU для ИИ в процессорах Intel, начиная с Meteor Lake. Это первый шаг к использованию таких блоков в ПК под управлением Windows.

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© IntelКомпания Microsoft анонсировала поддержку процессоров Intel Core Ultra в Developer Preview версии графического API DirectML. DirectML используется для ускорения машинного обучения с помощью графических процессоров. 

Процессоры Intel Core Ultra, выпущенные в 2022 году, содержат встроенные нейронные сопроцессоры (NPU). Поддержка этих чипов в DirectML открывает потенциал использования аппаратного ускорения для задач машинного обучения в приложениях Windows.

Пока поддерживается ограниченный набор моделей из-за проблем со стабильностью и точностью, как заявляет Microsoft. Однако компания планирует расширять список поддерживаемых функций в будущих обновлениях Windows и ПО. 

Это первый шаг в использовании встроенных NPU в процессорах Intel для потребительских задач. Наличие специализированных чипов для ИИ должно дать преимущество в производительности по сравнению с решениями без аппаратного ускорения.

#intel #microsoft #процессоры #windows #meteor lake #машинное обучение #исскусвенный интеллект #аппаратное ускорение #npu #directml
Источник: gadgettendency.com
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