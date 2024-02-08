Xiaomi представила бюджетный Redmi A3 с экраном 90 Гц, аккумулятором 5000 мАч и дизайном, напоминающим флагман Xiaomi 13 Ultra. Продажи стартуют 14 февраля.

Компания Xiaomi представила один из своих самых доступных по цене смартфонов - Redmi A3. Цена пока не названа, но ранее утечки говорили о $85. Цена будет варьироваться в разных странах.



Несмотря на отсутствие информации о цене, понятно, что новинка ориентирована на бюджетный сегмент. Например, присутствует широкая рамка экрана, выточка в виде капли и зарядка всего 10 Вт для аккумулятора 5000 мАч.



В то же время смартфон получил экран с поддержкой 90 Гц. Диагональ дисплея составляет 6,71 дюйма, разрешение пока не раскрывается.



Информации о платформе также нет. Устройство может иметь 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флэш-памяти.



Отдельно стоит отметить дизайн. Redmi A3 похож на Xiaomi 13 Ultra, но важно, что сама Xiaomi называет его совершенно новым премиальным Halo-дизайном.



Продажи новинки стартуют 14 февраля.