Обломки метеорита, упавшие под Берлином, официально классифицированы как редкие "обриты" - ахондриты, состоящие из магнийсиликатов и практически не содержащие железа.

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Обломки метеорита, упавшие 21 января 2024 года недалеко от Берлина, были официально классифицированы как принадлежащие к редкой группе "обритов".



"Их было чертовски трудно найти, потому что издалека они похожи на другие камни на Земле", - сказал доктор Питер Дженнискенс, метеорный астроном из Института SETI.



Дженнискенс вместе с доктором Лутцем Хехтом из Музея естествознания руководили группой студентов и сотрудников различных научных учреждений Берлина в поисках метеоритов после их падения. Несмотря на точные расчёты траектории падения, обнаружить метеориты изначально было сложно из-за их необычного внешнего вида.



Согласно официальному заявлению Музея естествознания от сегодняшнего дня, проведённые исследования подтверждают, что химический состав и минералогия найденных фрагментов типичны для ахондритов класса обритов. Это заключение было представлено Международной номенклатурной комиссии Метеоритного общества для изучения и подтверждения.



Обриты состоят в основном из магнийсиликатов и практически не содержат железа. Их стекловидная кора выглядит не так, как у большинства других метеоритов, что затрудняет их обнаружение. Находка под Берлином стала лишь двенадцатым подтверждённым случаем падения метеоритов такого типа.