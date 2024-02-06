Square Enix запускает 21 февраля бесплатное открытое бета-тестирование FINAL FANTASY XIV на Xbox Series X | S, чтобы предоставить новичкам возможность познакомиться с миром игры..

Компания Square Enix анонсировала старт открытого бета-тестирования FINAL FANTASY XIV для Xbox Series X | S, запланированный на среду, 21 февраля 2024 года в 12:00 по тихоокеанскому времени. Этап тестирования даст возможность новым игрокам из экосистемы Xbox познакомиться с масштабным миром FINAL FANTASY XIV, его захватывающим сюжетом, глубокой игровой механикой и активным сообществом.



Бета-версия разработана специально для новичков, ранее не игравших в MMORPG FINAL FANTASY XIV, и позволит им с нуля погрузиться в приключения этой высоко оцененной критиками игры. Целью инициативы является расширение аудитории проекта и привлечение новых игроков, в том числе из числа владельцев Xbox, которым существующие фанаты смогут порекомендовать опробовать игру.



Для участия в открытом бета-тестировании необходимо выполнить несколько простых шагов, в числе которых настройка параметров конфиденциальности и сетевого взаимодействия на Xbox Series X | S. Это критично для полноценного онлайн-опыта и интеграции в игровое сообщество FINAL FANTASY XIV. После этого требуется скачать бесплатную пробную версию игры из магазина Microsoft Store. Она включает весь контент, доступный в стандартной пробной версии на других платформах, за исключением возможности ингейм-покупок.



Важно отметить, что для доступа к бета-версии и пробной версии не нужна подписка Xbox Game Pass. Однако полноценная версия после завершения тестирования потребует оформления подписки. Также доступ закрыт для тех, кто уже играет в FF14 на других платформах и имеет аккаунт Square Enix – бета ориентирована исключительно на новых игроков с целью расширения аудитории.



После завершения открытого бета-тестирования запланирован выход полноценной версии FINAL FANTASY XIV для Xbox Series X | S. Переход должен пройти плавно с сохранением игрового прогресса. Подробности даты релиза и необходимых обновлений Square Enix объявит дополнительно.