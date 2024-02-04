Модель GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти предлагается за $169. По данным тестов, она на 20% медленнее версии с 8 ГБ, но потребляет почти вдвое меньше энергии.

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Компания NVIDIA анонсировала выход новой видеокарты GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Этот продукт ориентирован на наиболее доступный ценовой сегмент - рекомендованная розничная цена составляет $169.



GeForce RTX 3050 базируется на урезанном чипе GA107-325 с 2304 ядрами CUDA и работает с ТДП всего 70 Вт. Такая конфигурация позволяет обойтись без дополнительных разъемов питания.



По данным ресурса ComputerBase, которому удалось приобрести тестовый образец, производительность RTX 3050 6 ГБ на 20% ниже по сравнению с модификацией этой карты с 8 ГБ памяти. В тестах синтетической нагрузки и игры Cyberpunk 2077 разрыв составил около 20%, несмотря на почти вдвое меньшее энергопотребление (125 Вт у 8 ГБ модели).



Таким образом, новинка NVIDIA должна конкурировать с доступными решениями на базе Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1650. Ожидается, что ComputerBase в скором времени опубликует результаты сравнительных тестов производительности.