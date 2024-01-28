В Drama заверили своих последователей, что отсутствие новостей не означает отсутствия прогресса. Обещаны скорые анонсы и инновационный геймплей, а также предупредили о фейковых утечках.

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Разработчики реалистичного шутера "Unrecord" от французской студии Drama недавно обратились к своим поклонникам в социальных сетях и на странице в Steam. Они объяснили причину своего длительного молчания и поделились планами на 2024 год.

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В Drama заверили своих последователей, что отсутствие новостей не означает отсутствия прогресса. На самом деле они подчеркнули, что команда неустанно работала над игрой, которая остается однопользовательским проектом. Производство игры успешно продвигается, и разработчики готовятся сделать несколько значительных анонсов в ближайшем будущем.



Хотя в настоящее время нет планов по публичному тестированию, команда продолжает работать над оптимизацией игры для различных платформ, включая консоли. Разработчики понимают важность учета широкого спектра конфигураций ПК, чтобы обеспечить беспроблемный игровой процесс для всех игроков.



Что касается секретности вокруг "Unrecord", Drama объяснили, что они хотят сохранить элемент неожиданности и не дать своим конкурентам представление о конкретных особенностях. Они уверенно заявили: "Мы включаем в игру много инновационных элементов, поэтому пока держим их в секрете. То, что мы публично показали, представляет собой лишь небольшую часть нашей масштабной работы".



Кроме того, команда предупредила поклонников о сообщениях и видео в интернете о возможности игры в "Unrecord" через ранний доступ или бета-версию. Drama уточнили, что в настоящее время не предлагают такие варианты. Вместо этого они нацелены на стратегическое сочетание тактического шутера, как в “Ready or Not”, и захватывающего сюжетного приключения, как в “Firewatch”. Игроки возьмут на себя роль полицейского и должны будут использовать свои тактические и детективные навыки, чтобы раскрыть сложное дело.