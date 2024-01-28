Участники чемпионата "Технолидеры Москвы" в рамках демодня презентовали инновационные проекты перед инвесторами. Победители получили гранты, остальные - экспертную поддержку

В рамках демонстрационного дня чемпионата "Технолидеры Москвы" его участники - молодые изобретатели и разработчики - презентовали свои инновационные проекты потенциальным инвесторам и экспертам.



Согласно сообщению заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, программа призвана поддерживать талантливых ребят, которые делают первые шаги в сфере высоких технологий. Возраст участников - от 14 до 23 лет. Благодаря чемпионату они получают возможность проконсультироваться с опытными предпринимателями, доработать свои продукты и привлечь финансирование.



Победителем чемпионата стала команда студентов трех вузов с проектом мобильной водородной электростанции. Им был присужден грант в размере 150 тысяч рублей. Также их проект признан инвестиционно привлекательным и получил дополнительно 100 тысяч рублей.



Второе место заняли выпускники детских технопарков с проектом сервиса по перезаправке специализированных трубок для лазерных станков. Им была оказана поддержка в 120 тысяч рублей.



Третье место и 90 тысяч рублей получил семиклассник гимназии "Сколково" Юрий Мельников с установкой для утилизации пластика.



Помимо победителей, остальные участники также получили экспертную поддержку и возможности для развития своих проектов от партнеров чемпионата.