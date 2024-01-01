Рост последовал за сложным годом для криптовалют, отмеченным жесткой денежной политикой и банкротством криптовалютной биржи FTC.

Согласно данным CoinMarketCap, цена биткоина (BTC) восстановилась в 2023 году, выросла на 144% и достигла отметки в $42,208 к концу года после снижения на 65% в 2022 году. Этот прирост в $24,506 превзошел доходы других крупных активов и индексов за тот же период, таких как 14% увеличение цены на золото и 25% рост индекса S&P 500.



Рынок криптовалют столкнулся с вызовами в 2022 году, включая более жесткую денежную политику и турбулентность в отрасли, но исторический тренд биткоина превосходить золото и индекс S&P 500 в большинстве лет был нарушен.



Взгляд в будущее на 2024 год показывает наличие продолжающегося позитивного импульса для биткоина, включая ожидаемое регуляторное одобрение первых биткоин-ETF на американском рынке и запланированное сокращение предложения в апреле 2024 года.



Хотя будущее остается непредсказуемым, наблюдатели рынка оптимистично смотрят на потенциал новых исторических максимумов, хотя важно отметить, что цены на биткоин продолжают подвергаться высоким уровням волатильности как новый актив.