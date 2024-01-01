Количество пользователей Aptos Blockchain выросло на 43%. Транзакционная активность и TPS увеличились.

Блокчейн Aptos, возглавляемый бывшими инженерами Meta Diem, продемонстрировал значительный рост активности, указывающий на потенциальное изменение в криптовалютной сфере. Согласно данным из Aptos Explorer, количество активных аккаунтов увеличилось на 43%, возросло с 667 382 23 декабря до 955 961 на сегодняшний день.



Ежедневное количество активных пользователей блокчейна достигло 113 480 26 декабря, что свидетельствует о сильном вовлечении в сеть. 24 декабря был зафиксирован высокий уровень транзакционной активности с 3,88 миллионами транзакций. Пик транзакций в секунду (TPS) достиг 323 29 декабря, демонстрируя эффективность блокчейна.



Внутренний токен блокчейна, APT, показал колебания в стоимости, получив более 17% прибыли и последующую коррекцию на 13,5% перед достижением своего пика. В настоящее время стоимость токена APT составляет 9,54 доллара за токен, его рыночная капитализация составляет 2,93 миллиарда долларов, и он занимает 32-е место среди всех криптовалют.



С момента запуска основной сети в октябре 2022 года Aptos сравнивают с потенциальным "убийцей Solana" из-за его антиэстаблишментной ценности блокчейна. Увеличение онлайн-активности и значительные изменения цен часто идут рука об руку, и APT продемонстрировал впечатляющий рост, выросший на 118% в соответствии с общими тенденциями рынка криптовалют после достижения местного минимума в середине октября.