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ZANTI
Aptos Blockchain показывает растущую активность с увеличением количества пользователей и транзакций.
Количество пользователей Aptos Blockchain выросло на 43%. Транзакционная активность и TPS увеличились.

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Блокчейн Aptos, возглавляемый бывшими инженерами Meta Diem, продемонстрировал значительный рост активности, указывающий на потенциальное изменение в криптовалютной сфере. Согласно данным из Aptos Explorer, количество активных аккаунтов увеличилось на 43%, возросло с 667 382 23 декабря до 955 961 на сегодняшний день. 

Ежедневное количество активных пользователей блокчейна достигло 113 480 26 декабря, что свидетельствует о сильном вовлечении в сеть. 24 декабря был зафиксирован высокий уровень транзакционной активности с 3,88 миллионами транзакций. Пик транзакций в секунду (TPS) достиг 323 29 декабря, демонстрируя эффективность блокчейна.

Внутренний токен блокчейна, APT, показал колебания в стоимости, получив более 17% прибыли и последующую коррекцию на 13,5% перед достижением своего пика. В настоящее время стоимость токена APT составляет 9,54 доллара за токен, его рыночная капитализация составляет 2,93 миллиарда долларов, и он занимает 32-е место среди всех криптовалют.

С момента запуска основной сети в октябре 2022 года Aptos сравнивают с потенциальным "убийцей Solana" из-за его антиэстаблишментной ценности блокчейна. Увеличение онлайн-активности и значительные изменения цен часто идут рука об руку, и APT продемонстрировал впечатляющий рост, выросший на 118% в соответствии с общими тенденциями рынка криптовалют после достижения местного минимума в середине октября.

#криптовалюта #блокчейн #метавселенная #токены #web3 #децентрализация #смарт контракты #транзакции в криптовалюте #дефляция #консенсус
Источник: en.coin-turk.com
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Александр Дороднов
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drop_dragon
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Михаил Авраменко
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Kira625
13:38
Это какое количество ядер не может переварить 7? https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0...
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-=metallist=-
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"RT: Удар по Белгороду 30 декабря был нанесён для поднятия упавшего духа солдат и офицеров ВСУ". Зато 29 декабря или какого там числа была ответка за Белгород, их дух снова опустили.
RT: Удар по Белгороду 30 декабря был нанесён для поднятия упавшего духа солдат и офицеров ВСУ
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