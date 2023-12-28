Провайдеры повышают тарифы на 10-15% с 2024 года из-за инфляции и роста расходов на сети. Абонентов ждёт удорожание интернета, ТВ и других услуг.

Как сообщает издание «Известия», российские интернет-провайдеры готовятся к повышению тарифов на свои услуги в 2024 году. Причины повышения - инфляция и увеличение расходов компаний на обслуживание и модернизацию сетей.



Ожидается, что рост тарифов будет различаться для разных операторов и тарифных планов. В частности, компания «Ростелеком» намерена повысить цены на 5-6%, в то время как абонентам «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру») придется заплатить на 15% больше за некоторые тарифы. К примеру, тариф на 860 рублей подорожает до 1000 рублей. Помимо интернет-услуг, вырастут цены на другие услуги провайдеров, включая кабельное и цифровое ТВ.



По прогнозам экспертов, в среднем по рынку рост тарифов в 2024 году составит 10-15%. Абоненты уже начали получать от компаний уведомления о грядущем повышении тарифов с начала 2024 года.