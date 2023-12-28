Аксессуар напоминает чехлы для iPhone и облегчит использование устройства.

Как сообщает ресурс PatentlyApple, Apple запатентовала чехол, предназначенный для защиты гарнитуры дополненной реальности Apple Vision, выход которой ожидается в начале 2023 года.



Согласно патентным изображениям, чехол крепится к оголовью устройства и защищает лицевую часть очков, включая линзы. Дизайн чехла напоминает съемные чехлы для iPhone из ткани FineWoven.



Отличительной особенностью является наличие специальной ленты, облегчающей снятие и надевание чехла.



Данный патент усиливает интерес к скорому выходу очков Apple Vision. Также ранее появлялась информация о возможном сотрудничестве Apple и Zeiss для выпуска сменных линз, предназначенных для пользователей с диоптриями.



Учитывая внимание Apple к аксессуарам и поддержке устройств, можно ожидать появления и других интересных аксессуаров, расширяющих функциональность и сферы использования AR-очков