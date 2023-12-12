Издательство Ubisoft анонсировало старт закрытого бета-тестирования пиратской игры Skull and Bones с 15 по 18 декабря. Тестирование пройдет на Xbox Series X/S, Playstation 5 и PC. Релиз проекта намечен на 16 февраля 2023 года.

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Издательство Ubisoft объявило о скором начале закрытого бета-тестирования долгожданной пиратской игры Skull and Bones. Оно пройдет с 15 по 18 декабря на платформах Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PC.



Зарегистрировавшиеся участники смогут поиграть в Skull and Bones не более 6 часов. При этом у них будет возможность пригласить в тест ещё двух друзей.



Релиз игры намечен на 16 февраля 2023 года. Накануне старта бета-тестирования разработчики выпустили новый трейлер, демонстрирующий геймплей и ключевые особенности проекта.



Регистрация на участие в бета-тестировании доступна на официальном сайте Ubisoft.