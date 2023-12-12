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Ubisoft запустить бета-тестирование игры Skull and Bones
Издательство Ubisoft анонсировало старт закрытого бета-тестирования пиратской игры Skull and Bones с 15 по 18 декабря. Тестирование пройдет на Xbox Series X/S, Playstation 5 и PC. Релиз проекта намечен на 16 февраля 2023 года.

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© Ubisoft

Издательство Ubisoft объявило о скором начале закрытого бета-тестирования долгожданной пиратской игры Skull and Bones. Оно пройдет с 15 по 18 декабря на платформах Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PC.

Зарегистрировавшиеся участники смогут поиграть в Skull and Bones не более 6 часов. При этом у них будет возможность пригласить в тест ещё двух друзей. 

Релиз игры намечен на 16 февраля 2023 года. Накануне старта бета-тестирования разработчики выпустили новый трейлер, демонстрирующий геймплей и ключевые особенности проекта.

Регистрация на участие в бета-тестировании доступна на официальном сайте Ubisoft.

#ubisoft #playstation 5 #xbox series x #трейлер #skull and bones #релиз
Источник: newxboxone.ru
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