Китайский производитель HKC представил бюджетный 27-дюймовый 4K монитор S2716U с IPS-матрицей, разрешением 3840x2160 пикселей, яркостью 300 нит, поддержкой 1 млрд цветов и частотой обновления 60 Гц. Цена - 999 юаней (около $140).

Китайский производитель компьютерной техники HKC анонсировал выпуск нового 27-дюймового IPS монитора S2716U с разрешением 4K. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 999 юаней, что эквивалентно примерно 140 долларам США.



Монитор оснащен 3840 x 2160 пиксельной матрицей с яркостью 300 нит и частотой обновления 60 Гц. Реализована поддержка миллиарда цветовых оттенков, глубина цвета составляет 10 бит. Плотность пикселей экрана - 163 PPI. По заявлениям компании, монитор покрывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB.



Для удобства чтения электронных книг в S2716U реализован специальный режим, имитирующий работу электронных книг и снижающий нагрузку на зрение. Интерфейсные возможности включают порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, а также вход для подключения наушников или внешних динамиков.



HKC S2716U - это доступное 4K решение для пользователей, которым нужен большой монитор с современным разрешением по привлекательной цене. Устройство уже поступило в продажу на территории Китая.