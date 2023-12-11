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GTA 6: трейлер побил рекорды, но релиз на ПК откладывается
GTA 6 побила рекорды просмотров трейлера, однако релиз игры на ПК откладывается. Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему версия для ПК появится позже и что именно впечатлило его в трейлере новой игры.

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Недавно вышедший трейлер долгожданной игры GTA 6 установил рекорд по количеству просмотров за первые сутки. Однако в пресс-релизе упоминался выход лишь на консолях PS5 и Xbox Series, что разочаровало фанатов на ПК. 

Бывший аниматор Rockstar Майк Йорк в своем видео на YouTube высказал предположение, что компьютерная версия GTA 6 появится значительно позже. По его словам, сейчас разработчики сосредоточены на раскрытии потенциала нового поколения консолей, и лишь затем приступят к адаптации игры под ПК.

В то же время Йорк отметил выдающийся уровень графики в трейлере, особенно сцены на пляже с огромным количеством NPC. По его мнению, такой подход сулит GTA 6 большое будущее. Несмотря на отсрочку релиза на ПК, аниматор считает трейлер многообещающим.

Таким образом, хотя фанатам GTA придется набраться терпения, у них есть все основания ожидать от новой части серии высочайшего качества и инноваций как на консолях нового поколения, так и впоследствии на ПК.

#rockstar games #ps5 #трейлер #xbox series #инновации #графика #релиз #gta6 #take two interactive #npc
Источник: cq.ru
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