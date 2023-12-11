Несмотря на высокую многопоточность, в тесте производительности Geekbench он значительно уступает флагманскому 128-ядерному Epyc от AMD.

Компания Intel работает над новым серверным процессором под кодовым названием Sierra Forest, ориентированным исключительно на энергоэффективность. Согласно утечке в базе тестов Geekbench, этот процессор будет иметь 144 ядра.



Предположительно, в тесте использовалась конфигурация из двух физических процессоров по 144 ядра в каждом. Все ядра в Sierra Forest - энергоэффективные, без поддержки гипертрединга.



По многопоточной производительности в тесте Geekbench процессор Sierra Forest с 288 ядрами сравним с действующими серверными CPU Intel Xeon с 112 потоками. В то же время он значительно отстает от флагманского Epyc 9754 компании AMD с 256 потоками.



Результаты теста показывают, что, несмотря на большое количество ядер, процессор Sierra Forest уступает конкуренту от AMD в многопоточных нагрузках из-за отсутствия поддержки гипертрединга. Тем не менее, его энергоэффективность может быть привлекательна для определенных серверных задач.



Выход процессоров Sierra Forest ожидается в начале 2024 года. Также Intel планирует выпустить версию с 288 ядрами.