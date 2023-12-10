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ZANTI
Китайский процессор Loongson 3A6000 сравнялся по производительности с Intel Core i5 в тесте IPC
Китайская компания Loongson представила новый процессор 3A6000, который в тестах производительности при фиксированной частоте показал результаты на уровне последних CPU Intel и AMD

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© Loongson

Китайская компания Loongson выпустила новый процессор 3A6000, который, по заявлениям компании, должен иметь производительность на уровне последних CPU от AMD и Intel. В тестах, проведённых китайским подразделением ASUS при одинаковой тактовой частоте 2,5 ГГц, процессор 3A6000 показал результаты в тесте производительности SPEC CPU 2006 примерно на уровне Core i5-14600K от Intel. 

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Это говорит о том, что архитектура нового китайского процессора действительно конкурентоспособна по такому важному показателю как IPC (количество операций за такт). Однако в других тестах, где разрешалось изменение тактовой частоты, процессоры Intel по-прежнему значительно опережали 3A6000 из-за более высокого потенциала разгона. 

#amd #intel #asus #технологии #core i5 #китайские процессоры #loongson #loongson 3a6000 #ipc #тест производительности
Источник: hothardware.com
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