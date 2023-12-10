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AMD подала патент на новую технологию чиплетов для будущих поколений видеокарт Radeon
Чиплеты могут разделить графический процессор на несколько отдельных кристаллов с разными функциями

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Компания AMD недавно подала патент на технологию, которая может лечь в основу будущих поколений видеокарт Radeon. Данная технология предполагает разделение графического процессора на несколько отдельных кристаллов (чиплетов), каждый из которых выполняет свои специфические функции. 

Согласно патенту, графический чип будет разбит на чиплеты без единого центрального блока управления. Пока неясно, каким образом отдельные части чипа будут синхронизировать свою работу. Однако сам факт подачи такого патента свидетельствует о намерении AMD в будущем перейти на чиплетную архитектуру и в сфере GPU.

Технология чиплетов уже активно применяется компанией AMD в процессорах Ryzen, а конкурент Intel также планирует перейти на нее в скором времени. Использование чиплетов позволяет снизить себестоимость производства и повысить выход годных изделий. 

Если AMD воплотит данную технологию в жизнь, она может впервые появиться в видеокартах архитектуры RDNA 5, выход которых ожидается примерно в 2025 году. Пока же компания ограничилась небольшими шагами в сторону чиплетов в текущем поколении RDNA 3.

#amd #видеокарты #полупроводники #технологии #radeon #gpu #патент #чиплеты #графический процессор #rdna 5
Источник: techspot.com
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