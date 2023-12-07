Крупнейшие технологические компании объявили о планах использовать новый мощный ИИ-ускоритель AMD Instinct MI300X в своих системах. Это может означать появление альтернативы дорогим чипам NVIDIA, доминирующим на рынке.

Компании Meta*, Microsoft, Oracle и OpenAI объявили о планах использовать в своих системах искусственного интеллекта новый высокопроизводительный ускоритель AMD Instinct MI300X. Этот шаг может означать появление реальной альтернативы дорогим и дефицитным ускорителям NVIDIA, доминирующим на этом быстрорастущем рынке.



Как заявила в среду глава AMD доктор Лиза Су, новый чип MI300X, основанный на архитектуре CDNA3, обладает очень высокой производительностью. В частности, он оснащен 192 Гбайт оперативной памяти HBM3, что идеально подходит для работы с крупными нейросетевыми моделями.



По словам Су, производительность MI300X сопоставима с флагманским ускорителем NVIDIA H100, но при этом новинка AMD должна быть дешевле как при покупке, так и в эксплуатации. Это может позволить снизить расходы на разработку ИИ-систем для технологических компаний.



Среди первых клиентов, решивших опробовать чипы AMD, Meta*, Microsoft, Oracle и OpenAI. Например, Meta* планирует использовать MI300X в генераторах стикеров, фоторедакторах и виртуальных помощниках. А в Microsoft чипы будут доступны в облачном сервисе Azure.



Поставки AMD Instinct MI300X начнутся в начале 2024 года. Успех новинки будет зависеть от того, готовы ли клиенты NVIDIA инвестировать ресурсы в адаптацию своих систем под альтернативную платформу, включая программное обеспечение и инфраструктуру. В любом случае появление конкурента крайне важно для развития всей отрасли искусственного интеллекта.

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