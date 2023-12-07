Всплеск заказов на компоненты для смартфонов и ноутбуков подтолкнул доходы крупнейших мировых производителей микросхем в третьем квартале на 7,9%. Аналитики прогнозируют дальнейший рост на фоне предпраздничного спроса.

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Согласно исследованию TrendForce, третий квартал 2023 года оказался динамичным для глобальной отрасли производства микросхем. Этому способствовал всплеск срочных заказов на комплектующие для смартфонов и ноутбуков на фоне оптимального уровня запасов и выхода новых моделей iPhone и устройств на Android.



Несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски и неопределенность на рынке, эти заказы в основном выполнялись в срочном порядке. Кроме того, положительно сказалось начало производства чипов по 3 нм техпроцессу TSMC и Samsung. В результате совокупная выручка 10 крупнейших производителей микросхем в третьем квартале выросла на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом до 28,29 млрд долларов.



В четвертом квартале ожидается сохранение спроса на фоне предпраздничного сезона, что поддержит приток срочных заказов от производителей смартфонов и ноутбуков. Предпродажная подготовка китайских производителей смартфонов на Android оказалась чуть лучше ожиданий, спрос сохраняется на средне- и низкобюджетные 5G и 4G модели. Это позволяет прогнозировать дальнейший рост выручки лидеров отрасли в четвертом квартале.