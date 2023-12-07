Новая RTS-игра Stormgate от ветеранов жанра собрала $700 тыс. на Kickstarter за 12 часов.

Разработчики из студии Frost Giant Studios запустили краудфандинговую кампанию для своей новой игры в жанре RTS под названием Stormgate. За первые 12 часов кампания собрала более $700 000, что составляет 700% от первоначальной цели в $100 000.



Stormgate представляет собой научно-фантастическую RTS, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире с элементами фэнтези. Разработчики из Frost Giant Studios имеют большой опыт в создании популярных RTS-игр, таких как StarCraft II, WarCraft III и Red Alert 2.



На момент написания статьи кампания Stormgate на Kickstarter является самой популярной на платформе. Минимальный взнос для получения коллекционного издания игры с автографами разработчиков составлял $350 и был полностью распродан в течение нескольких часов после старта.



Запуск игры в ранний доступ запланирован на 2024 год. Stormgate будет распространяться по модели free-to-play с монетизацией за счёт косметических предметов. Краудфандинговая кампания продлится до 31 января 2024 года