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Новая игра Stormgate собрала более $700 000 на Kickstarter за 12 часов
Новая RTS-игра Stormgate от ветеранов жанра собрала $700 тыс. на Kickstarter за 12 часов.

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Разработчики из студии Frost Giant Studios запустили краудфандинговую кампанию для своей новой игры в жанре RTS под названием Stormgate. За первые 12 часов кампания собрала более $700 000, что составляет 700% от первоначальной цели в $100 000. 

Stormgate представляет собой научно-фантастическую RTS, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире с элементами фэнтези. Разработчики из Frost Giant Studios имеют большой опыт в создании популярных RTS-игр, таких как StarCraft II, WarCraft III и Red Alert 2. 

На момент написания статьи кампания Stormgate на Kickstarter является самой популярной на платформе. Минимальный взнос для получения коллекционного издания игры с автографами разработчиков составлял $350 и был полностью распродан в течение нескольких часов после старта.

Запуск игры в ранний доступ запланирован на 2024 год. Stormgate будет распространяться по модели free-to-play с монетизацией за счёт косметических предметов. Краудфандинговая кампания продлится до 31 января 2024 года

#kickstarter #стратегии #rts #frost giant studios #stormgate #видео игры #краудфайдинг
Источник: keengamer.com
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