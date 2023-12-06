Новое крупное обновление для режима Зомби в CoD: MW3. Добавлены новая сюжетная арка, оружие, предметы и режимы. Исправлены технические проблемы, улучшен баланс.

Разработчики из Sledgehammer Games анонсировали большое обновление первого сезона для популярного режима Зомби в шутере Call of Duty: Modern Warfare 3. Обновление внесёт значительные изменения в игровой процесс и повествование.



В частности, в режиме появится новая сюжетная арка и миссия для всех игроков. Также будут добавлены Тёмные Разломы - лабиринты в измерении Тёмного Эфира. Игроки смогут за определённое время выполнить в них серию всё более сложных заданий для получения уникальных наград.



Ещё одним важным нововведением станет новое чудо-оружие V-R11. С его помощью игроки смогут превращать зомби в людей, а людей - в дружественных зомби.



Кроме того, в режиме появятся новые предметы, такие как Кость Пса, Золотая Бронепластина и Клинок Эфира. Также будет расширена система престижа и вызовов.



Обновление затронет не только режим Зомби, но и другие аспекты игры. Разработчики пообещали исправить различные технические проблемы, улучшить баланс и стабильность.