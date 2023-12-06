Обновление прошивки для PS5 выпущено компанией Sony. Оно фокусируется на повышении безопасности, производительности и стабильности консоли без добавления новых функций.

Компания Sony выпустила обновление прошивки 23.02-08.40.00 для игровой консоли PlayStation 5. Основным фокусом обновления являются исправления уязвимостей безопасности, повышение производительности системы и стабилизация работы.



В частности, в обновлении устранен ряд уязвимостей в системном программном обеспечении PS5. Также проведена оптимизация функционала сообщений и некоторых экранов пользовательского интерфейса. Как и предыдущие обновления в этом году, данная версия нацелена на повышение быстродействия системного ПО и общей стабильности консоли.



Несмотря на многочисленные обновления, в PlayStation 5 по-прежнему отсутствует одна из самых востребованных пользователями функций - темы оформления. Пока неизвестно, планирует ли Sony реализовать эту возможность в будущих версиях.



В целом, текущее обновление носит технический характер и не добавляет нового масштабного функционала. Его основная задача - повысить стабильность работы и безопасность консоли