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Microsoft разрабатывает игровой магазин приложений для iPhone
Microsoft разрабатывает собственный игровой магазин для iPhone, чтобы предоставить альтернативу AppStore. Запуск может состояться в течение нескольких лет после вступления в силу в Европе закона, обязывающего открыть доступ к цифровым платформам.

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Корпорация Microsoft ведет переговоры с партнерами о создании собственного магазина приложений для мобильных устройств, в том числе для iPhone и iPad. Об этом заявил в интервью изданию Bloomberg глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer).

По его словам, Microsoft хочет предоставить разработчикам альтернативную площадку для монетизации мобильных приложений. Магазин будет ориентирован в первую очередь на игры. Спенсер отметил, что запуск может состояться в течение нескольких лет.

Появление альтернативных магазинов на iOS станет возможным после вступления в силу в Европе закона о цифровых рынках (Digital Markets Act). Документ обязывает владельцев крупных онлайн-платформ, включая Apple, предоставлять сторонним разработчикам доступ к своим экосистемам на равных условиях.

Спенсер подчеркнул важность поддержки мобильных устройств для долгосрочного успеха Xbox. Однако Apple по-прежнему будет получать комиссию с покупок в сторонних магазинах, поэтому цены вряд ли сильно изменятся

#microsoft #iphone #xbox #ios #европа #мобильные игры #конкуренция #мобильные приложения #регулирование #appstore
Источник: bgr.com
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