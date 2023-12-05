Microsoft разрабатывает собственный игровой магазин для iPhone, чтобы предоставить альтернативу AppStore. Запуск может состояться в течение нескольких лет после вступления в силу в Европе закона, обязывающего открыть доступ к цифровым платформам.

Корпорация Microsoft ведет переговоры с партнерами о создании собственного магазина приложений для мобильных устройств, в том числе для iPhone и iPad. Об этом заявил в интервью изданию Bloomberg глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer).



По его словам, Microsoft хочет предоставить разработчикам альтернативную площадку для монетизации мобильных приложений. Магазин будет ориентирован в первую очередь на игры. Спенсер отметил, что запуск может состояться в течение нескольких лет.



Появление альтернативных магазинов на iOS станет возможным после вступления в силу в Европе закона о цифровых рынках (Digital Markets Act). Документ обязывает владельцев крупных онлайн-платформ, включая Apple, предоставлять сторонним разработчикам доступ к своим экосистемам на равных условиях.



Спенсер подчеркнул важность поддержки мобильных устройств для долгосрочного успеха Xbox. Однако Apple по-прежнему будет получать комиссию с покупок в сторонних магазинах, поэтому цены вряд ли сильно изменятся