Nvidia пообещала Японии приоритет в поставках GPU для ИИ на фоне огромного спроса. Страна вкладывает средства в восстановление полупроводниковой промышленности.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в понедельник, что его компания приложит максимум усилий для обеспечения поставок своих процессоров для искусственного интеллекта (ИИ) в Японию на фоне чрезвычайно высокого спроса на рынке.



Япония активно восстанавливает свою некогда мировую полупроводниковую инфраструктуру и наверстывает отставание в разработке технологий ИИ. Графические процессоры (GPU) американской компании Nvidia доминируют на рынке ИИ.



"Спрос очень высок, но я пообещал премьер-министру, что мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить потребности Японии в GPU", - сказал Хуанг журналистам в официальной резиденции премьер-министра Фумио Кисиды в Токио.



Визит Хуанга состоялся менее чем через две недели после того, как Япония приняла дополнительный бюджет, включающий около 2 трлн иен ($13,6 млрд), выделенных на инвестиции в чипы.



Ожидается, что часть средств будет использована для поддержки тайваньского производителя чипов TSMC и совместного предприятия Rapidus, которое планирует производить передовые чипы на северном японском острове Хоккайдо.



"Полупроводниковая промышленность, которую Япония сейчас начинает развивать, сможет производить GPU", - сказал Хуанг.



"Такие страны, как Япония, понимают, что вам нужно владеть собственными данными, создавать собственные фабрики ИИ и производить собственный ИИ", - добавил он.