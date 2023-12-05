OpenAI приглашает Microsoft в совет директоров для укрепления стратегического партнерства в сфере искусственного интеллекта и совместных исследований передовых технологий ИИ.

Искусственный интеллект стартап OpenAI объявил о назначении Microsoft в свой совет директоров. Это решение нацелено на укрепление сотрудничества между двумя компаниями в сфере исследований и разработки ИИ.



OpenAI была основана в 2015 году и финансируется рядом известных инвесторов, включая Reid Hoffman, Peter Thiel и Amazon Web Services. Компания сосредоточена на создании искусственного интеллекта, безопасного и полезного для человечества.



В 2019 году OpenAI и Microsoft объявили о партнерстве для ускорения исследований в области ИИ. Microsoft инвестировал $1 млрд в OpenAI и предоставил вычислительные мощности Azure для нужд компании.



Теперь, с вступлением в совет директоров OpenAI, Microsoft сможет еще более тесно сотрудничать с командой исследователей. Это позволит компаниям эффективнее координировать свою деятельность по разработке передовых технологий ИИ.



Как заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла: "Мы разделяем убеждение OpenAI в том, что ИИ должен создаваться ответственно и для блага человечества".