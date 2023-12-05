Epic Games анонсировала Lego Fortnite и другие новые игры внутри Fortnite - это часть стратегии компании по расширению онлайн-игровой вселенной и привлечению юных геймеров.

Компания Epic Games анонсировала запуск нескольких новых игр внутри популярной онлайн-игры Fortnite. Первой станет Lego Fortnite - совместный проект Epic и Lego, который выйдет 7 декабря. Это будет "игра выживания с элементами конструирования во вселенной Lego".



Lego Fortnite ориентирована на детей от 10 лет. В игре планируется большой мир для совместной игры, а также творчества и экспериментов. Это должно стать альтернативой баттл-роялю в основном Fortnite.



Кроме того, Epic Games выпустит Rocket Racing - "суперзвуковые гоночные аркады" от разработчиков Rocket League и Fortnite Festival - музыкальную игру от создателей Rock Band.