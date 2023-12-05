Rockstar выпустила трейлер GTA 6 на день раньше из-за утечки ролика в Сеть. Подтвержден вымышленный город Vice City и женский протагонист Люсия. Релиз игры запланирован на 2025 год.





Компания Rockstar представила долгожданный анонсирующий трейлер игры GTA 6 на один день раньше запланированной даты. Данный шаг был предпринят в ответ на появление в Сети полной версии ролика за сутки до официальной премьеры.



Изначально дебютный трейлер GTA 6 должен был выйти 5 декабря в 9 утра по восточному времени. Однако примерно за 16 часов до намеченной премьеры низкокачественная версия полного ролика просочилась в X (ранее Twitter). В ответ на утечку Rockstar решила выпустить официальную версию трейлера на день раньше на YouTube.



91-секундное видео подтверждает, что действие GTA 6 вновь перенесется в вымышленный город Vice City Кроме того, игра впервые в серии будет иметь женского протагониста по имени Люсия. Трейлер также представляет мужского персонажа, предположительно называемого Джейсон, который, вероятно, будет вторым играбельным героем.



В завершение ролика появляется логотип GTA 6 в стиле аутран и сообщается, что выход игры запланирован на 2025 год. Это подтверждает недавние финансовые отчеты Take-Two о выходе продолжения GTA 5 к концу фискального года 2025.