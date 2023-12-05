YouTube начала тестировать отображение количества просмотров и лайков видео прямо во время просмотра. Новая функция пока доступна в приложении YouTube для Android

Google начала тестировать в приложении YouTube для Android новую функцию, которая показывает количество просмотров и лайков видео в режиме реального времени. Счетчики обновляются прямо во время просмотра, отвлекая внимание пользователей.



По сообщениям в Reddit, тесты начались еще в октябре 2022 года. На данный момент подтверждено, что функция работает только в мобильном приложении YouTube для Android.



С одной стороны, живые счетчики могут информировать пользователей о популярности того или иного видео. С другой - их постоянное обновление отвлекает от просмотра и заставляет смотреть ролики в полноэкранном режиме.



Пока неясно, планирует ли Google запустить эту функцию для всех пользователей YouTube после завершения тестирования. В компании пока не комментируют цель и пользу живых счетчиков просмотров и лайков.