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YouTube начала тестировать функцию отображения просмотров и лайков в режиме реального времени
YouTube начала тестировать отображение количества просмотров и лайков видео прямо во время просмотра. Новая функция пока доступна в приложении YouTube для Android

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Google начала тестировать в приложении YouTube для Android новую функцию, которая показывает количество просмотров и лайков видео в режиме реального времени. Счетчики обновляются прямо во время просмотра, отвлекая внимание пользователей. 

По сообщениям в Reddit, тесты начались еще в октябре 2022 года. На данный момент подтверждено, что функция работает только в мобильном приложении YouTube для Android.

С одной стороны, живые счетчики могут информировать пользователей о популярности того или иного видео. С другой - их постоянное обновление отвлекает от просмотра и заставляет смотреть ролики в полноэкранном режиме.

Пока неясно, планирует ли Google запустить эту функцию для всех пользователей YouTube после завершения тестирования. В компании пока не комментируют цель и пользу живых счетчиков просмотров и лайков.

#google #youtube #chrome #тестирование #ютуб #гугл #лайки
Источник: bgr.com
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