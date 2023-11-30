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NVIDIA анонсирует специальную версию GeForce RTX 4090 для Китая в обход saнкций США
NVIDIA готовит специальную версию флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 под названием "Dragon" для китайского рынка, которая позволит обойти ограничения США на экспорт высокопроизводительных чипов в Китай.

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© Nvidia

Американский производитель видеокарт NVIDIA, по сообщениям инсайдеров, разрабатывает модифицированную модель флагманской игровой GPU GeForce RTX 4090 специально для китайского рынка. Новинка получит обозначение RTX 4090 D, где буква D означает Dragon (Дракон).

Данный ход продиктован введенными США ограничениями на экспорт высокопроизводительных чипов в Китай. Формально RTX 4090 нарушает лимит по показателю TPP, поэтому официально не поставляется в Поднебесную.

Чтобы обойти санкции, новая RTX 4090 D будет немного ослаблена по сравнению с оригиналом в плане игровой производительности и возможностей ИИ. Однако внешне и по функционалу модель практически не будет отличаться от стандартной версии.

Партнеры NVIDIA в Китае начнут продавать RTX 4090 D по цене порядка 12 999 юаней ($1599), что сопоставимо с рекомендованной стоимостью обычной RTX 4090.

#видеокарты #китай #санкции #чипы #геймеры #игры 1999 #geforce 4090
Источник: tweaktown.com
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