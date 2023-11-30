NVIDIA готовит специальную версию флагманской видеокарты GeForce RTX 4090 под названием "Dragon" для китайского рынка, которая позволит обойти ограничения США на экспорт высокопроизводительных чипов в Китай.

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Американский производитель видеокарт NVIDIA, по сообщениям инсайдеров, разрабатывает модифицированную модель флагманской игровой GPU GeForce RTX 4090 специально для китайского рынка. Новинка получит обозначение RTX 4090 D, где буква D означает Dragon (Дракон).



Данный ход продиктован введенными США ограничениями на экспорт высокопроизводительных чипов в Китай. Формально RTX 4090 нарушает лимит по показателю TPP, поэтому официально не поставляется в Поднебесную.



Чтобы обойти санкции, новая RTX 4090 D будет немного ослаблена по сравнению с оригиналом в плане игровой производительности и возможностей ИИ. Однако внешне и по функционалу модель практически не будет отличаться от стандартной версии.



Партнеры NVIDIA в Китае начнут продавать RTX 4090 D по цене порядка 12 999 юаней ($1599), что сопоставимо с рекомендованной стоимостью обычной RTX 4090.