Unity увольняет 265 сотрудников, закрывает 14 офисов и прекращает соглашение с VFX-студией Weta Digital в рамках масштабной "перезагрузки" компании.

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Компания Unity Technologies, разработчик одноименного игрового движка, объявила о масштабных изменениях в рамках "перезагрузки" бизнеса. Как сообщает агентство Рейтер, Unity уволит 265 сотрудников, что составляет 3,8% от общей численности персонала.



Причиной сокращений стало решение компании прекратить соглашение с новозеландской студией визуальных эффектов Weta Digital, приобретенной Unity в 2021 году за $1,63 млрд. По словам временного гендиректора Джима Уайтхерста, в ближайшее время следует ожидать дальнейших перемен, направленных на "перефокусировку" бизнеса и сокращение количества направлений деятельности.



Кроме того, Unity закрывает офисы в 14 локациях по всему миру, в том числе в Берлине и Сингапуре.