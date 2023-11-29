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Видеосервис YouTube начал предоставлять доступ к набору онлайн-игр для подписчиков премиум-версии после первоначального тестирования в сентябре. Компания уведомила пользователей Premium о возможности опробовать более 30 мини-игр на платформе.
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Игры доступны мгновенно без необходимости скачивания на устройствах с Android, iOS и настольных ПК. Доступ осуществляется через специальную вкладку или ссылку в меню.
Среди игр - карточные, головоломки, аркады и другие жанры от сторонних разработчиков. Игры доступны до 28 марта в тестовом режиме.