После тестирования в сентябре YouTube запустил игровой сервис. Игры доступны мгновенно на устройствах с Android, iOS и ПК

© Souvik Banerjee

Видеосервис YouTube начал предоставлять доступ к набору онлайн-игр для подписчиков премиум-версии после первоначального тестирования в сентябре. Компания уведомила пользователей Premium о возможности опробовать более 30 мини-игр на платформе.

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Игры доступны мгновенно без необходимости скачивания на устройствах с Android, iOS и настольных ПК. Доступ осуществляется через специальную вкладку или ссылку в меню.

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Среди игр - карточные, головоломки, аркады и другие жанры от сторонних разработчиков. Игры доступны до 28 марта в тестовом режиме.