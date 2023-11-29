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На этой неделе в популярной баттл-роял игре Fortnite ожидается громкое событие - выход скина легендарного рэпера Эминема. Он появится в рамках предстоящего ивента "Большой взрыв", который стартует 2 декабря и ознаменует начало новой главы в игре.
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Сегодня в сети появилась утечка информации от известного инсайдера ShiinaBR, показывающая все три разных варианта скина Эминема, которые скоро можно будет приобрести в магазине Fortnite. Помимо самих персонажей, в комплект также входят три вида рюкзаков, два топора, два планера и одна праздничная эмодзи.
Первый скин изображает Эминема в его ипостаси "Маршал Никогда Не Больше", второй - в образе Rap Boy из клипа "Without Me", а третий основан на его альтер-эго Слим Шэйди. Каждый из вариантов можно модифицировать, меняя элементы одежды и внешний вид.
Выход нового контента ожидается 29 ноября, за несколько дней до старта мероприятия "Большой взрыв". Это даст игрокам возможность заблаговременно раздобыть желаемые скины Эминема перед самим событием. После окончания ивента, 2 декабря, в Fortnite должна стартовать пятая глава, которая обещает множество нового контента и кроссоверов