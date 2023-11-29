Также в комплект входят рюкзаки, топоры и планеры в стиле рэпера.

На этой неделе в популярной баттл-роял игре Fortnite ожидается громкое событие - выход скина легендарного рэпера Эминема. Он появится в рамках предстоящего ивента "Большой взрыв", который стартует 2 декабря и ознаменует начало новой главы в игре.

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Сегодня в сети появилась утечка информации от известного инсайдера ShiinaBR, показывающая все три разных варианта скина Эминема, которые скоро можно будет приобрести в магазине Fortnite. Помимо самих персонажей, в комплект также входят три вида рюкзаков, два топора, два планера и одна праздничная эмодзи.

Первый скин изображает Эминема в его ипостаси "Маршал Никогда Не Больше", второй - в образе Rap Boy из клипа "Without Me", а третий основан на его альтер-эго Слим Шэйди. Каждый из вариантов можно модифицировать, меняя элементы одежды и внешний вид.

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Выход нового контента ожидается 29 ноября, за несколько дней до старта мероприятия "Большой взрыв". Это даст игрокам возможность заблаговременно раздобыть желаемые скины Эминема перед самим событием. После окончания ивента, 2 декабря, в Fortnite должна стартовать пятая глава, которая обещает множество нового контента и кроссоверов