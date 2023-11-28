PlayStation Portal полностью распродана после старта продаж. Спрос превысил ожидания Sony.

15 ноября 2023 года начались официальные продажи портативной игровой консоли PlayStation Portal. Однако спрос на устройство оказался выше, чем ожидалось. В настоящее время PlayStation Portal полностью распродана по всем официальным каналам. PlayStation Portal позволяет играть в игры с PS5 удаленно, транслируя видео с консоли на портативное устройство. Таким образом, для работы Portal необходима подключенная к интернету приставка PS5.



Несмотря на ограниченную функциональность, спрос на Portal стоимостью 220 евро оказался высоким. На данный момент устройство отсутствует в наличии в официальном магазине PlayStation, а также в розничных сетях MediaMarkt, Saturn, Amazon и других.



Высокий спрос используют перекупщики, продающие PlayStation Portal на eBay и других площадках по завышенной цене около 300 евро. Для решения проблемы с дефицитом Sony необходимо нарастить производство устройств и обеспечить их поставки по официальным каналам по рекомендованной розничной цене.