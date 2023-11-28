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15 ноября 2023 года начались официальные продажи портативной игровой консоли PlayStation Portal. Однако спрос на устройство оказался выше, чем ожидалось. В настоящее время PlayStation Portal полностью распродана по всем официальным каналам. PlayStation Portal позволяет играть в игры с PS5 удаленно, транслируя видео с консоли на портативное устройство. Таким образом, для работы Portal необходима подключенная к интернету приставка PS5.
Несмотря на ограниченную функциональность, спрос на Portal стоимостью 220 евро оказался высоким. На данный момент устройство отсутствует в наличии в официальном магазине PlayStation, а также в розничных сетях MediaMarkt, Saturn, Amazon и других.
Высокий спрос используют перекупщики, продающие PlayStation Portal на eBay и других площадках по завышенной цене около 300 евро. Для решения проблемы с дефицитом Sony необходимо нарастить производство устройств и обеспечить их поставки по официальным каналам по рекомендованной розничной цене.