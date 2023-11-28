Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
PlayStation Portal до сих пор в дефиците
PlayStation Portal полностью распродана после старта продаж. Спрос превысил ожидания Sony.

реклама

15 ноября 2023 года начались официальные продажи портативной игровой консоли PlayStation Portal. Однако спрос на устройство оказался выше, чем ожидалось. В настоящее время PlayStation Portal полностью распродана по всем официальным каналам. PlayStation Portal позволяет играть в игры с PS5 удаленно, транслируя видео с консоли на портативное устройство. Таким образом, для работы Portal необходима подключенная к интернету приставка PS5.

Несмотря на ограниченную функциональность, спрос на Portal стоимостью 220 евро оказался высоким. На данный момент устройство отсутствует в наличии в официальном магазине PlayStation, а также в розничных сетях MediaMarkt, Saturn, Amazon и других.

Высокий спрос используют перекупщики, продающие PlayStation Portal на eBay и других площадках по завышенной цене около 300 евро. Для решения проблемы с дефицитом Sony необходимо нарастить производство устройств и обеспечить их поставки по официальным каналам по рекомендованной розничной цене.

#sony #дефицит #игровая консоль #продажи #playstation portal #спрос
Источник: giga.de
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony PlayStation может обанкротиться
Sony грозит массовый иск на 7,9 миллиардов долларов
DNS начала принимать предварительные заказы на PlayStation Portal в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
34
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
8
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
7
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sony PlayStation может обанкротиться
10
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
+
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
2
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Некоторые фанаты GTA не уверены, что в предстоящем трейлере Rockstar Games покажут GTA 6
1
Швейцарские ученые предложили новый метод прогнозирования землетрясений и цунами
+
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
4
Семейный кроссовер с мотором Volvo и 7 местами скоро появится в России
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
168
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
16
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
109
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
30
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+
F-8 Crusader – последний американский "пушечный" истребитель
+

Сейчас обсуждают

nukemall
03:22
Это если бегает, машины 50-летнего возраста, ещё и такой замысловатой но при этом допотопной конструкции(два нижнеклапанных двигателя родом из 20-х годов прошлого века, две коробки передач, раздельный...
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
Вадим Маракулин
03:11
Цинично, но и не удивительно, похожее бывало и в Крымской войне 1853 года и в Русско-турецкой войне 1877 года, вот о Русско-турецкой писал писатель Всеволод Гаршин в рассказах "Четыре дня", "Трус", "И...
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Skyten
02:58
Главная героиня фильма, Лиза Дрейк (Эмили Блант), не имея особых талантов - талант то у неё как раз есть, это общаться с людьми и убеждать. Именно по этому её нанял некий представитель, который поддел...
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
Дмитрий Зяблов
02:48
Летом кусты им мешают, зимой грязь, опять не ладно, клята вата! 😂
Пользователи Google Drive сообщают о потере многомесячных данных
Дмитрий Зяблов
02:44
Ещё бы с педрилкиным встречаться зашкварным.
В МИД РФ исключили встречу Лаврова с Блинкеном на полях СМИД ОБСЕ
Илья Ковалёвъ
02:36
Из технологий нвидия пользуюсь разве что длсс2. Длсс3 вообще не впечатлил, отзывчивость в играх он не улучшает. Лучи - посмотрел и выключил, ибо из вариантов 1440р+ртх или 4к без ртх всегда больше нра...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Dimon1996
02:34
Это с чего такой вывод? Наоборот, полностью устраивает.
Military Watch: Россия впервые подтвердила боевое применение новых истребителей МиГ-35 в Украине
Dimon1996
02:31
Сколько лет уже предсказывают "крах" доллару, а он все никак. Не читает предсказания, видимо :)
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
Серый Кардинал
02:25
Млять... какие сложности, а как же предыдущее посещение луны??? В вязаных скафандрах и ракета на педальной тяге???)))) Поэтому большинство все больше убеждаются в ,,лунной афере,,!
Tesla Model 3 признана наименее надежным автомобилем
Ryan-Cooper Cooperyan
02:23
∆ox в квадрате
Sony PlayStation может обанкротиться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем