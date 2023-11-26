Взломанная площадка KyberSwap предложила хакеру $4,7 млн в качестве вознаграждения за возврат украденных $47 млн

© Kandinsky 3.0

23 ноября стало известно о взломе площадки KyberSwap Elastic. Злоумышленнику удалось воспользоваться уязвимостью в смарт-контрактах протокола и похитить криптоактивы на сумму $47 млн с различных блокчейнов, включая Arbitrum, Optimism и Polygon.

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Позже хакер оставил сообщение в блокчейне, в котором выразил готовность к переговорам с командой KyberSwap. В ответ разработчики протокола предложили вознаграждение в 10% от украденных средств в обмен на их возвращение. Это позволит сохранить проект KyberSwap и компенсировать убытки пострадавшим от взлома пользователям.

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Переговоры с хакером должны начаться в ближайшее время.