Новый подход заключается в использовании комбинации двух типов препаратов

© Kandinsky 3.0

Согласно сообщению пресс-службы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, группа ученых этого вуза разработала метод ограничения способности грибов к внутривидовой коммуникации (так называемое "чувство кворума"). Данное открытие может способствовать повышению эффективности борьбы с заболеваниями, вызываемыми грибковыми инфекциями.

реклама

Исследование опубликовано в журнале International Journal of Molecular Sciences. Как отмечают авторы работы, грибки могут являться возбудителями болезней человека, животных и растений. Подобно бактериям, они способны вырабатывать устойчивость к лекарственным препаратам. В связи с этим актуальна разработка новых эффективных противогрибковых средств.

Ученые предложили использовать комбинацию из двух типов препаратов, которая позволяет блокировать "чувство кворума" у патогенных грибов, не давая им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. По словам научного сотрудника химфака МГУ Ольги Масловой, наиболее перспективно сочетание гидролитических ферментов и наночастиц серебра или цинксодержащих металлоорганических каркасов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Данный комплексный подход, по мнению исследователей, может стать основой для разработки новых эффективных методов борьбы с грибковыми инфекциями.