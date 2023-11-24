Сеть магазинов DNS принимает предварительные заказы на PlayStation Portal по сниженной цене 40 тыс. руб, поставка намечена на 19 декабря

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Сеть магазинов DNS начала принимать предзаказы на портативное устройство PlayStation Portal в России. Согласно объявлению, поставка запланирована на 19 декабря по цене 40 000 рублей.

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Для сравнения, рекомендованная производителем цена PlayStation Portal на международном рынке составляет 200 долларов США, что эквивалентно примерно 17 700 рублей по текущему обменному курсу.

Напомним, PlayStation Portal представляет собой портативный дисплей с элементами геймпада DualSense, позволяющий транслировать игры с PlayStation 5. Устройство получило неоднозначные отзывы из-за необходимости постоянного подключения к игровой приставке.

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Первая партия PlayStation Portal была полностью распродана спекулянтами в США и Великобритании сразу после начала продаж.