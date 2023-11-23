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Google представила обновление для своего ИИ-чат-бота Bard, интегрированного с YouTube. Новая функция позволяет Bard анализировать отдельные видео на YouTube и выдавать конкретную информацию по ним, такую как ключевые моменты или ингредиенты рецептов, не заставляя пользователя смотреть эти видео.
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Это потенциально очень полезный инструмент, однако вызывает опасения относительно генеративного ИИ у создателей контента. Когда Bard выдает рецепт или инструкцию на основе видео, пользователь пропускает просмотр самого видео, рекламу перед ним и рекомендованные видео после него.
На данный момент эта функция существует как опциональная в лабораторных настройках и требует определенных усилий для получения нужной информации. Однако в будущем она может быть встроена прямо в YouTube, что вызовет необходимость обсуждения того, как ценность ИИ-анализа видеоконтента может принести пользу его создателям.
Google пока не предоставила комментариев относительно потенциального влияния этой технологии на авторов видео на YouTube.