На постере с датой показан фрагмент смартфона с дизайном, напоминающим iPhone: вертикальная камера и полированный металлический корпус

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Компания Xiaomi объявила, что презентация новых смартфонов линейки Redmi K70 состоится 29 ноября 2023 года. Эта серия долгое время была предметом слухов и утечек информации.

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На опубликованном Xiaomi постере с анонсом виден фрагмент дизайна одной из моделей - предположительно Redmi K70 Pro. Изображение подтверждает ранние слухи о плоских гранях корпуса с полированным металлом и о продольном выступе под вертикально расположенный блок камер наподобие смартфонов iPhone.

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Более подробная информация и характеристики линейки Redmi K70 выяснятся ближе к дате анонса из официальных тизеров компании.