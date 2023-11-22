Минтруд Оренбурга закупает высокопроизводительный ноутбук в рамках бюджета.

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Минтруд Оренбургской области объявил тендер на приобретение ноутбука стоимостью 194 тысячи рублей. Согласно техническому заданию, требуется ноутбук с объемом SSD диска 1 Тбайт, оперативной памятью 16 Гб с возможностью расширения до 32 Гб, диагональю экрана не менее 17 дюймов и разрешением 1920 на 1200 пикселей.

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Указанным параметрам соответствует модель ASUS ROG STRIX G18. Данный ноутбук относится к игровым моделям с высокой производительностью.

Согласно постановлению правительства РФ, установлен запрет на закупку промышленных товаров из иностранных государств, за исключением ЕАЭС. Однако он не распространяется на закупку одной единицы техники стоимостью менее 300 тысяч рублей. Таким образом, выбранная модель ноутбука формально не нарушает данный запрет.

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Цена в 194 тысячи рублей не является максимальной для госзакупок ноутбуков в 2022 году. Ранее были отмечены случаи приобретения более дорогих моделей различными госучреждениями, в том числе театрами и медицинскими организациями.