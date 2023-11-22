Представители YouTube заявили, что политика платформы распространяется на контент, а не на авторов

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Видеоблогеры и создатели контента для видеохостинга YouTube всё чаще жалуются на несовершенство алгоритмов модерации контента на платформе. Как сообщает New York Post, недавно американский колумнист Клифф Шектер лишился монетизации на своём подкасте Blue Amp из-за обвинений в распространении дезинформации о выборах.

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YouTube вернул монетизацию через неделю, однако инцидент подорвал доверие автора к платформе. По его словам, алгоритмы YouTube действуют непредсказуемо и без учёта контекста.

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Представители YouTube заявили, что политика платформы распространяется на контент, а не на авторов. Также они отметили, что модерация контента производится сочетанием машинного обучения и человеческой оценки. Однако многие создатели контента считают, что на практике это не работает.